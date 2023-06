Polizei Hagen

POL-HA: 35-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend (31.05.2023) in der Innenstadt einen 35-jährigen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand und ihnen einen gefälschten Führerschein aushändigte. Während die Beamten, gegen 20.00 Uhr, den Verkehr in der Heinitzstraße überwachten, fiel ihnen der 35-Jährige auf, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Sie hielten das Auto des Mannes an und wurden während der Kontrolle auf seine verengten Pupillen aufmerksam. Ein Drogentest schlug auf Kokain an. Die Polizisten fuhren mit dem 35-Jährigen zur Polizeiwache, weil er dort eine Blutprobe abgeben musste. Als sie sich seinen Führerschein genauer ansahen, kamen Zweifel an der Echtheit des Dokumentes auf. Diese Zweifel bestätigte ein spezielles Prüfgerät. Es handelte sich um eine Fälschung, die die Beamten sicherstellten. Sie zeigten den Mann wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Rauschmitteln sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung an. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

