Polizei Hagen

POL-HA: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche!

Hagen (ots)

Aktuell versuchen Betrüger sich mit einer neuen Masche an Hagener Bürgern. Das Opfer wird von einem angeblichen Mitarbeiter einer Bank angerufen und auf unstimmige Abbuchungen hingewiesen. Um Abbuchungen nachvollziehen zu können, werden vom Geschädigten persönliche Daten abgefragt - auch die PIN für die EC-Karte. Der vermeintliche Mitarbeiter der Sparkasse berichtet dann, dass die aktuelle EC-Karte gesperrt wurde und das Opfer eine neue zugesandt bekäme. Der falsche Bankmitarbeiter bietet an dieser Stelle den "Service" an, die "alte" EC-Karte abzuholen. Im folgenden Verlauf erscheint dann wenig später eine meist weibliche Person, die sich als Bankmitarbeiterin ausgibt, und sich die aktuelle EC-Karte aushändigen lässt. Anschließend erfolgen zeitnah die Abbuchungen am Geldautomaten. Auf diese Weise konnten die Täter am vergangenen Dienstag, 30.05.2023, vier Hagenern mehrere tausend Euro entwenden. Ein 82-jähriges Opfer aus der Weserstraße beschrieb die Frau an der Tür als 25-30 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, mit südländischem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren. Sie war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. Warnen Sie Bekannte und Verwandte vor dieser neuen Betrugsmasche!

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell