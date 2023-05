Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Lohre: Einbrecher stehlen Laptop aus Vereinsheim

Homberg (ots)

Felsberg-Lohre

Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 17.05.2023, 14:00 Uhr bis 18.05.2023, 17:00 Uhr In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim in der Straße "Zum Ederfeld" ein und stahlen einen Laptop. Die Täter hoben zuerst ein Metallgitter vor einem Fenster weg und schlugen anschließend die Fensterscheibe ein. Nachdem sie durch das geöffnete Fenster in das Vereinsheim eingedrungen waren, stahlen sie dort einen Laptop mit Sim-Karte. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

