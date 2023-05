Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Holzhausen: Weißer 5er BMW-Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Edermünde-Holzhausen

Diebstahl eines Pkw Tatzeit: 17.05.2023, 20:30 Uhr bis 18.05.2023, 09:07 Uhr Einen weißen 5er BMW stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in der Straße "Im Triesch". Die Täter begaben sich zu dem am Straßenrand geparkten BMW und entwendeten diesen auf nicht bekannte Weise. Bei dem Pkw handelt es sich um einen BMW 530d X-Drive, mit dem amtlichen Kennzeichen FZ-FC 205. Der Pkw hat einen Wert von ca. 21.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

