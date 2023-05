Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Gensungen: Brand auf "Schrottplatz"

Homberg (ots)

Felsberg-Gensungen

Brand auf "Schrottplatz" Brandzeit: 17.05.2023, 16:20 Uhr Auf einem "Schrottplatz" in der Homberger Straße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brand von alten Elektrogeräten. Der Brand ereignete sich unmittelbar seitlich hinter einem geschlossenen Schiebetor. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten dort gelagerte Altgeräte und angrenzend Altreifen in Brand. Das Feuer griff auch auf angrenzenden Baumbestand, die Holzverschalung des Eingangstores sowie einen Holzzaun über. Der Brand wurde von den alarmierten Feuerwehren gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

