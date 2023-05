Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Einbruch in Restaurant - 18-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Homberg (ots)

Fritzlar

Einbruch in Restaurant - Festnahme eines Tatverdächtigen Tatzeit: 16.05.2023, 05:23 Uhr Nach einem Einbruch in ein Restaurant in der Kasseler Straße am gestrigen Morgen nahmen die alarmierten Polizisten einen 18-jährigen Tatverdächtigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis vorläufig fest. Der !8-Jährige hatte zuvor bei einem Restaurant eine Scheibe eingeschlagen und war anschließend in die Räumlichkeiten eingedrungen. Hier stahl er Bargeld aus verschiedenen Geldbörsen sowie weitere Gegenstände aus dem Küchenbereich. Anschließend begab er sich zu einer Pizzeria und einer Apotheke, ebenfalls in der Kasseler Straße und schlug dort jeweils eine Scheibe ein. Durch die Löcher in den Scheiben versuchte er erfolglos in die Pizzeria und die Apotheke zu gelangen. Die alarmierten Polizisten nahmen den 18-Jährigen noch in der Nähe der Apotheke fest. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Einbrüche und möglicher weiterer Taten ist eingeleitet. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell