BPOL NRW: "Drecksbullen": Bundespolizei sorgt sich um Wohnungslosen und wird beleidigt

Samstagabend (13. Mai) kümmerten sich Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Siegburg/Bonn um eine am Boden liegende Person. Zum "Dank" beleidigte der alkoholisierte 35-Jährige die Beamtinnen und Beamten mehrfach als "Huren", "Drecksbullen" und mit weiteren abfälligen Worten.

Gegen 20:00 Uhr trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Siegburg/Bonn am Treppenabgang zu Bahnsteig 1 auf eine am Boden liegende Person. Da der Mann auf die Ansprache nicht reagierte, weckten die Beamtinnen und Beamten den Schlafenden um sicher zu gehen, dass er keine Hilfe benötigte. Desorientiert begleitete der 35-Jährige die Streife zur Dienststelle, wo er sich anschließend mehrfach abwertend im Ton vergriff. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Promillewert von ca. 1,5 an. Die Einsatzkräfte stellten die Identität des Mannes fest und fertigten eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

