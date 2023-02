Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Feuerwehreinsatz wegen Brand einer Palme

Freiburg (ots)

Bei eisigen Temperaturen rückten am Dienstag, 28.02.2023, gegen 00.20 Uhr, zehn Feuerwehrleute zu einer in der Straße "Am Sonnenrain" in einem Garten stehenden, brennenden Palme aus. Die Palme konnte rasch gelöscht und die Blätter der Palme gerettet werden. Es brannte wohl nur der Stamm der etwa sechs Meter hohen Palme. Ursächlich für den Brand könnte ein Schmorbrand einer wohl älteren Lichterkette gewesen sein, welche um die Palme gewickelt und in Betrieb war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell