POL-FR: Lörrach: Pkw in der Hofmattstraße aufgebrochen

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.02.2023, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 26.02.2023, 18.00 Uhr, hebelten Unbekannte eine Tür einer Sporthalle auf um in der Müßmattstraße in ein Schulgebäude zu gelangen. Im Gebäude wurden unter anderem mehrere Zimmertüren sowie Mobiliar mutwillig beschädigt. Auch sollen mehrere Graffitis an den Wänden angebracht worden sein. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas aus ...

