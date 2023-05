POL-PPRP: Polizeieinsatz an Berufsschule - 5. Nachtrag

Ludwigshafen (ots) - Die Polizei registrierte von Mittwoch (24.05.2023) bis Donnerstag (25.05.2023) erneut Fälle von Betrug am Telefon. In drei Fällen meldeten sich falsche Polizeibeamte oder falsche Enkel und versuchten an das Geld der Betroffenen zu gelangen. Die Seniorinnen und Senioren verhielten sich richtig und beendeten frühzeitig das Telefongespräch. In einem weiteren Fall gelang es am Donnerstagnachmittag ...

mehr