POL-PPRP: Wechseltrickbetrug

Ludwigshafen (ots) - Die Polizei Ludwigshafen registrierte am Mittwoch (24.05.2023) und Donnerstag (25.05.2023) drei Kennzeichendiebstähle. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Berliner Straße und Hoheloogstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

