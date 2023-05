POL-PPRP: Jugendliche werfen Scheiben einer Schule ein

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte gelangten in der Nacht von Mittwoch (24.05.2023) auf Donnerstag (25.05.2023) in eine Kleingartenanlage in der Bayreuther Straße und brachen dort mehrere Gartenhäuser auf. Aus den Anlage wurden Werkzeug, vier Fahrräder und ein Stromaggregat entwendet. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer ...

mehr