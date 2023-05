Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Mann schlug am Donnerstag (25.05.2023) mit einem bislang unbekannten Gegenstand in das Gesicht eines 67-Jährigen und verletzte diesen. Der 67-Jährige war gegen 11.20 Uhr in der Eschenbachstraße unterwegs, als er auf den Unbekannten traf, der auf einer Wiese saß. Der 67-Jährige machte den Mann darauf aufmerksam, dass die gesamte Wiese voller Hundekot sei. Daraufhin stand der Mann auf und schlug mit einem Gegenstand in das Gesicht des 67-Jährigen. Anschließend flüchtete er. Der 67-Jährige musst in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Täter war circa 25 Jahre alt, circa 1,80m groß, hatte blondes Haar und trug einen blauen Kapuzenpullover. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

