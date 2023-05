Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeikontrollen in der nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Anlässlich des sechsten länderübergreifenden Sicherheitstages zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum führte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 am Mittwochabend (24.05.2023) in der Zeit von 22 Uhr bis 1 Uhr Kontrollen, insbesondere in Gastronomiebetrieben, in der nördlichen Innenstadt durch.

Der thematische Schwerpunkt des Kontrolltages, an denen sich Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz beteiligten, lag insbesondere auf der Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie der Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen in der nördlichen Innenstadt 63 Personen kontrolliert. Bei einer Person konnten die Polizeikräfte einen offenen Haftbefehl vollstrecken und sechs weitere Personen waren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Darüber hinaus erfassten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten drei Strafanzeigen (zwei Strafanzeige wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Strafanzeige wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes).

Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik sowie des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen eingesetzt.

Unabhängig vom länderübergreifenden Sicherheitstag wird die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 auch weiterhin Kontrollen in der Innenstadt durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell