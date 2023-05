POL-PPRP: Betreten verboten - Hausfriedensbruch

Ludwigshafen (ots) - Anlässlich des sechsten länderübergreifenden Sicherheitstages zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum führte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 am Mittwochabend (24.05.2023) in der Zeit von 22 Uhr bis 1 Uhr Kontrollen, insbesondere in Gastronomiebetrieben, in der nördlichen Innenstadt durch. Der thematische Schwerpunkt des Kontrolltages, an denen sich Bundesländer ...

mehr