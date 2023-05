Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.05.2023.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in eine Gartenlaube ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, Kleingartenverein, 17.05.2023, 20:00 Uhr-18.05.2023, 07:30 Uhr.

Mittels Eintreten der Zugangstür einer Gartenlaube verschafften sich die Täter einen widerrechtlichen Zugang in den Raum und erbeuteten im Tatverlauf eine Musikbox. Es wurde ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.

