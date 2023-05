Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.05.2023.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Die Polizei gibt für die Bereiche der Stadt Salzgitter, des Landkreises Peine und des Landkreises Wolfenbüttel einen ersten Überblick über das Einsatzgeschehen zum Vatertag. Es werden die Einsätze mit Stand 16:30 Uhr berücksichtigt.

Grundsätzlich kann für alle Bereiche gesagt werden, dass zum Teil größere Personengruppen angetroffen wurden. Die Polizei konnte oftmals Personen mit einem hohen Alkoholkonsum feststellen.

Folgende polizeilichen Einsätze wurden registriert:

Stadt Salzgitter:

Sowohl im Bereich des Salzgittersees (Spielplatz) als auch in Lichtenberg (Burgberg) wurden größere Personengruppen von zum Teil jeweils 80 Personen festgestellt. Grundsätzlich spricht die Polizei hier von einer entspannten Einsatzlage. Am Salzgittersee kam es zu einer Sachbeschädigung durch einen alkoholisierten Mann. Dieser wurde von der Polizei vorläufig in Gewahrsam genommen.

Landkreis Peine:

Am Eixer See, am Wehnser See, in Rosenthal und im Bereich Eddesse/Edemissen waren Personengruppen anzutreffen. Am Eixer See spricht die Polizei von einer ruhigen Lage bei einem höheren Personenaufkommen. Der Wehnser See war in diesem Jahr eher mäßig besucht und es herrschte eine ruhige Stimmung. In Rosenthal waren zum Teil größere Personengruppen anzutreffen, aber auch hier können aktuell keine nennenswerten Vorkommnisse genannt werden.

Landkreis Wolfenbüttel:

Am Dettumer See kam es zu Streitigkeiten zwischen annähernd 20 Personen. Es wurde hier auch von einem Böllerwurf berichtet. Es herrschte eine zum Teil angespannte Grundstimmung. Die Polizei stellte die Personalien von mehreren Personen fest. Im Bereich der Grimmbrücke konnten mehrere zum Teil stark alkoholisierte Personen festgestellt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell