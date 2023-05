Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 18. Mai 2023

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Donnerstag, 17.05.2023, 07:40 Uhr

Zu einem Auffahrunfall vor einem Fußgängerüberweg, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, kam es am Mittwochmorgen im Bereich des Landeshuter Platzes in Wolfenbüttel. Eine 51-jährige Fahrerin eines VW Golf bremste ihr Auto vor dem dortigen Fußgängerüberweg ab, um einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dies bemerkte ein 35-jähriger Fahrer eines Renault Clio offensichtlich zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf. Dabei wurde die Fahrerin des VW leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8500,- Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell