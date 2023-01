Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde in der Nacht zu Sonntag gegen 03:00 Uhr über einen Brand in einer Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach informiert.

Die Leitstelle entsandte aufgrund der Meldung umgehend die beiden Feuerwachen 1 und 2, den Löschzug 7 (Stadtmitte), den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) sowie einen Rettungswagen an die Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Kolleginnen und Kollegen der Polizei bereits mit der Räumung des Hauses begonnen. Die Erkundung ergab, dass es lediglich in einem Zimmer des Hauses brannte und dass alle Türen geschlossen waren. So konnten die Bewohner zügig aus dem Haus geleitet werden und ein Löschangriff parallel vorbereitet werden. Alle Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst gesichtet und blieben unverletzt. Ein Kater wurde im Rahmen des Einsatzes aus der Brandwohnung geholt und an die Bewohnerin übergeben.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr blieb der Brand auf den Brandraum beschränkt. Eine Brand- und Rauchausbreitung auf andere Räume und Wohnungen konnte vermieden werden. Die Bewohnerin der Brandwohnung kam bei Nachbarn unter. Die weiteren Wohnungen können uneingeschränkt genutzt werden.

Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bergisch Gladbach mit 8 Fahrzeugen sowie drei Einsatzmittel der Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises. Die Einsatzstelle wurde gegen 4:30 Uhr an die Polizei übergeben.

