Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.05.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Schöppenstedt, Eitzum, Hauptstraße, 08.05.2023-14.05.2023, 15:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten an einer Bushaltestelle die Fensterscheibe eines Schaukastens zerstört und hierbei einen Schaden in geringer dreistelliger Höhe verursacht. Zeugenhinweise sind an die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 94654-0 zu richten.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Cramme, Flöther Straße, 13.05.2023, 20:00 Uhr-15.05.2023, 08:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten im Schulwald drei mit einem Sockel im Boden einbetonierte Mülleimer aus dem Erdreich gehoben und diese dadurch beschädigt. Der hierdurch verursachte Schaden liegt aktuell in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Hinweise sind bitte an die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335 92966-0 zu richten.

Auf Empfehlung der für die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel (ohne die Samtgemeinde Baddeckenstedt) zuständigen Unfallkommission, welche u.a. aus Vertretern der Stadt Wolfenbüttel, der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, der Autobahn GmbH und der Polizei besteht, wird in den nächsten Tagen die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Landesstraße 495 im Bereich der Anschlussstelle WF- Süd der Autobahn 36 von 80 km/h auf 60 km/h herabgesetzt.

Die Maßnahme ist notwendig, um dort weitere Unfälle mit schweren oder schwersten Personenschäden zu verhindern, die durch abbiegende Fahrzeuge im Einmündungsbereich der L 495 / AS WF-Süd zur A 36 verursacht wurden

Von Anfang Juli 2019 bis Ende Juni 2022 wurden zwei Unfälle mit Schwerverletzten und fünf Unfälle mit Leichtverletzten verursacht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell