POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.05.2023.

Täter brachen in einen Kiosk ein.

Salzgitter, Bad, Bohlweg, 15.05.2023, 21:00 Uhr-16.05.2023, 05:00 Uhr.

Die unbekannten Täter zerstörten gewaltsam die Glastür des Kiosks und konnten auf diese Weise die Örtlichkeit betreten. Nach ersten Ermittlungen wurden insbesondere Tabakwaren in unbekannter Schadenshöhe erbeutet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 in Verbindung zu setzen.

Täter entwendeten Werkzeug aus einem Fahrzeug.

Salzgitter, Lebenstedt, Christian-Willmer-Straße, 16.05.2023, 17:00 Uhr-17.05.2023, 03:00 Uhr.

Nach dem Zerstören einer Fensterscheibe eines Pkw konnten die Täter aus dem Inneren Arbeitsgeräte entwenden. Es entstand hierbei ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen.

Salzgitter Bad, Liebenhaller Straße, Bereich vor einer Bäckereifiliale, 08.05.2023, 12:40-13:35 Uhr.

Am 08.05.2023 wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein in der Liebenhaller Straße vor der dortigen Bäckerei abgestellter PKW im Frontbereich beschädigt. Ein namentlich nicht bekanntes und augenscheinliches Ehepaar im Alter von ungefähr 60 Jahren nahmen den angefahrenen weißen Toyota nach dem Zusammenstoß mit einer Angestellten der dortigen Bäckerei zusammen in Augenschein. Es wurde offensichtlich kein Schaden festgestellt. Das Ehepaar habe nach Zeugenhinweisen sowohl das geschädigte als auch verursachende Fahrzeug fotografiert.

Die Polizei kann aber auch nicht ausschließen, dass das Ehepaar auch den Unfall verursacht haben könnte. Wir machen aber auch sehr deutlich, dass eine aktive Schadensregulierung von beiden Personen angestrebt wurde durch Hinzuziehung einer Zeugin. Es wurde zu diesem Zeitpunkt kein Schaden festgestellt. Erst der Halter des beschädigten Pkw stellte zeitversetzt den Schaden an der vorderen linken Stoßstange fest. Die beiden älteren Personen werden daher gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 825-115 zu melden.

