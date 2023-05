POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.05.2023.

Polizei Salzgitter

Landkreis Peine, Vechelde, Bettmar (ots)

Am Unfallort setzte die Polizei auch eine Drohne ein, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Unfallort musste für mehrere Stunden voll für den Individualverkehr gesperrt werden.

Noch in der Nacht suchte die Polizei die Halteranschrift in Bettmar auf. In einem Wohnhaus in der Ostpreußenstraße fand die Polizei die Leiche einer 83-jährigen Frau.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Frau durch eine massive Gewaltanwendung zu Tode gekommen ist. Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass im Nahbereich der Frau auch Brandmittel entzündet wurden.

Beide Toten standen offensichtlich in einem verwandtschaftlichen Verhältnis.

Zur Feststellung der Todesursache wurde ein Gerichtsmediziner beauftragt.

Weitere Ermittlungen zur Klärung der Todesursache und der Hintergründe der Tat sind noch anstehend.

Die Polizei geht aktuell bei ihren Ermittlungen davon aus, dass der 55-jährige Mann die Seniorin offensichtlich vorsätzlich getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen hat.

