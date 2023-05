Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 16.05.2023:

Peine (ots)

Unbekannte beschädigen Campingbus in Vechelde

Am Morgen des 15.05. stellte eine 39-jähroge Frau in Vechelde fest, dass ihr Fahrzeug beschädigt worden ist. Der Bus war in der Fasanenstraße geparkt und muss über das vorangegangene Wochenende beschädigt worden sein. Das Heckfenster des Wagens ist offenbar mit einem Schraubenschlüssel eingeschlagen worden. Augenscheinlich ist der Wagen dann aber nicht betreten worden, auch wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechelde unter 05302-930 490 entgegen.

