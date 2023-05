Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.05.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen Raubes.

Dettum, Mittelweg, 14.05.2023, 13:20 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 31-jähriger Tatverdächtiger sich unter Gewaltanwendung auf eine Wohnungstür den widerrechtlichen Zugang in die Wohnung eines 34-jährigen Opfers verschaffte. In der Wohnung soll der Täter auf sein Opfer eingeschlagen und im Tatverlauf ein Mobiltelefon entwendet haben. Er flüchtete anschließend. Das Opfer erlitt durch den Angriff Verletzungen am Körper. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Verletzten.

Der Verursacher konnte nach einem Hinweis eines Zeugen von der Polizei angetroffen werden.

