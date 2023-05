POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, Einsatz- und Streifendienst am Sitz der Polizeiinspektion vom 14.05.2023

Peine (ots) - Exhibitionist in Peine -Zeugen/ Geschädigte gesucht- Am 01.05. hielt sich gegen 17:45 Uhr ein 48-jähriger Mann auf dem historischen Marktplatz in Peine auf. Zeugen beobachteten ihn dabei, wie er sich zunächst in der Nähe des dortigen Eiscafés die Hose herunterzog und seine Genitalien ...

mehr