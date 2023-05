Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 13. Mai 2023

Wolfenbüttel (ots)

Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Am 12.05.23, gegen 21.00 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife einen 15jährigen E-Scooter Fahrer in Wolfenbüttel, Schloßplatz. Hierbei wurde festgestellt, dass für den Roller kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Das Fz musste weitergeschoben werden, gegen den Jungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle eines 30jährigen Führers eines PKW VW in der Dietrich-Bonhoeffer-Str. in Wolfenbüttel am 12.05.23, gegen 23.00 Uhr, wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Bei der Durchsuchung eines zuvor vom Personal beobachteten Ladendiebs in einem Geschäft in Wolfenbüttel, Am Rodeland, fanden Polizeibeamte unerlaubte Betäubungsmittel bei dem 30 Jahre alten Mann. Diese wurden sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Vorfallszeit: 12.05.23, 22.10 Uhr.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell