POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.05.2023.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.05.2023.

"Vatertagseinsatz" der Polizei

Landkreis Peine:

Berkum: Gegen 19:15 Uhr konnte eine auf der dortigen Landstraße befindliche stark alkoholisierte Person angetroffen werden. Einem von der Polizei erteilten Platzverweis kam die Person nicht nach und musste deshalb in Gewahrsam genommen werden.

Sophiental: Gegen 20:45 Uhr kam es zwischen Beteiligten zu einer Streitigkeit, die in einer Körperverletzung endete. Der Tatverdächtige leistete gegenüber der Polizei Widerstand und musste zwecks einer Blutentnahme der Dienststelle in Peine zugeführt werden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von ca. 2,4 Promille. Ein weiterer Täter trat gegen 21:10 Uhr mehrfach gegen ein Dienst-Kfz der Polizei und beschädigte dies. Gegen den Mann ordneten die Beamten einen Gewahrsam an.

Landkreis Wolfenbüttel:

Heere: Gegen 20:00 Uhr wurde eine angebliche Schlägerei gemeldet. Die Polizei konnte jedoch diesbezüglich keine Feststellung treffen. Es konnte jedoch eine Person mit einer Platzwunde festgestellt werden, für die ein Krankenwagen angefordert wurde.

Heere: Gegen 21:30 Uhr gerieten auf dem Sportplatz annähernd 25 Personen erneut in einen Streit. Hintergründe können aktuell nicht genannt werden. Die Polizei erteilte den Personen einen Platzverweis. Die Personen entfernten sich schließlich in Kleingruppen vom Sportplatz.

Folgende polizeilichen Maßnahmen wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich getroffen:

30 Identitätsfeststellungen

30 erteilte Platzverweise

2 Ingewahrsamnahmen

1 erkennungsdienstliche Maßnahme

Die Polizei leitete folgende Verfahren ein:

1 Ordnungswidrigkeit nach der 1. Verordnung nach dem Sprengstoffgesetz

1 Anzeige Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

1 Anzeige wegen Beleidigung

2 Anzeigen wegen Sachbeschädigung

