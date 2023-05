Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Erwachsene und drei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Kurt-Schumacher-Ring verletzten sich am Dienstag (30.05.) insgesamt fünf Personen. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Opel in Richtung der Preußer Straße. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ordnete er sich auf dem linken Fahrstreifen ein, um in die Tückingstraße abzubiegen. Zu dieser Zeit befuhr eine 44-Jährige den Kurt-Schuhmacher-Ring in Richtung der Kölner Straße. Beim Abbiegen missachtete der Opel-Fahrer die Vorfahrt der Hagenerin und stieß mit ihrem Honda zusammen. Der 37-Jährige sowie die 44-Jährige und drei in ihrem Auto befindliche Jungen (10 Jahre sowie zwei Mal 8 Jahre alt) zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle kamen jeweils mit Rettungswagen in Hagener Krankenhäuser. Beide Autos wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell