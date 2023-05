Polizei Hagen

POL-HA: Zwei 19-Jährige mit Betäubungsmittel angetroffen

Hagen-Mitte (ots)

Als Polizisten am Dienstag (30.05.) in der Springmannstraße Streife fuhren, sahen sie gegen 18.45 Uhr zwei junge Frauen (17 und 18 Jahre alt) sowie zwei Männer (beide 19 Jahre alt), die sich bei Erblicken des Streifenwagens nervös verhielten. Die Beamten entschieden sich eine Kontrolle durchzuführen, da es in diesem Bereich vermehrt zu Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz kommt und zwei der Personen diesem Milieu zugeordnet werden konnten. Die Einsatzkräfte stellten einen süßlichen, cannabisähnlichen Geruch fest, der von der Gruppe ausging. Es stellte sich heraus, dass einer der 19-Jährigen mehrere Verkaufseinheiten Cannabis in Druckverschlusstütchen mit sich führte. Der andere Mann stand im nahen Umfeld eines Behälters, in dem sich weitere Betäubungsmittel befanden. Er hatte zudem eine große Menge an Bargeld bei sich. Die Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel. Die beiden 19-Jährigen erhielten einen Platzverweis sowie eine Strafanzeige wegen des illegalen Handels mit Cannabis. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell