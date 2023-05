Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter LKW-Fahrer gibt bei Verkehrskontrolle falsche Personalien an und hat nur halben Führerschein

Hagen-Lennetal (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei hielten am Dienstagnachmittag (30.05.2023) im Lennetal einen 43-jährigen LKW-Fahrer an, der ihnen falsche Personalien angab, unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen 16.30 Uhr hielten die Polizisten den LKW in der Verbandsstraße an, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Als sie den 43-jährigen Fahrer nach seinen Ausweisdokumenten fragten, sagte dieser, dass er sie zu Hause habe liegen lassen. Die Beamten fuhren mit dem Mann zu seiner Wohnanschrift, wo er ihnen eine Hälfte eines in der Mitte durchgebrochenen Führerscheins aushändigte. Die Hälfte mit dem Foto fehlte. Anschließende Ermittlungen auf der Polizeiwache ergaben, dass es sich bei dem Führerschein nicht um den des 43-Jährigen handelte und er den Beamten falsche Personalien angegeben hatte. Der LKW-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes war. Ein Test zeigte einen Wert von 0,7 Promille an. Sie zeigten den Mann unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Alkoholeinfluss an. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

