Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin von Motorrad erfasst und leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (30.05.) wurde eine 70-Jährige auf Höhe der Haltestelle "Evangelisches Krankenhaus" in der Büddingstraße von einem Motorrad erfasst und leicht verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verließ die Hagenerin gegen 11.30 Uhr einen Bus und lief hinter dem Heck des Fahrzeuges her, um die Straße in Richtung "Brusebrinkstraße" zu überqueren. In der Gegenrichtung befuhr ein 58-Jähriger die Büddingstraße mit seiner Honda aus Richtung der Oedenburgstraße kommend. Der Mann versuchte noch durch lautes Rufen auf sich aufmerksam zu machen und wollte nach rechts über den Gehweg ausweichen. Einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Die Hagenerin stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam mit einem Krankentransportwagen in ein Krankenhaus. (arn)

