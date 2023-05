POL-HA: Stark alkoholisiert in geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Hagen-Mitte (ots) - Ein 37-jähriger Hagener randalierte am Samstag (28-05.) gegen 20 Uhr in der Lukasstraße und musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann und seine Ex-Freundin hatten sich am Vortag getrennt - die Hagenerin hatte deshalb darum gebeten, dass er ihre persönlichen Gegenstände vor die Wohnungstür legt. Beide sind in separaten Wohnungen, jedoch in dem gleichen Mehrfamilienhaus wohnhaft. ...

mehr