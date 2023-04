Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Landrat Dr. Kai Zwicker verabschiedet den langjährigen Personalratsvorsitzenden Georg Hovestädt

Kreis Borken (ots)

Nach fast 44 Jahren im Dienst der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen verabschiedete Landrat Dr. Kai Zwicker den Ersten Polizeihauptkommissar Georg Hovestädt am heutigen Freitag in den Ruhestand.

1979 trat der Rhedenser in den Polizeidienst ein und versah nach seiner Ausbildung in Stukenbrock und Selm-Bork zunächst Wachdienst in Oberhausen und Duisburg. Nach dem Studium wurde er 1992 zum Kriminalkommissar ernannt und ermittelte bis 1997 als Sachbearbeiter für das Polizeipräsidium Recklinghausen.

Am 1. September erfolgte die Versetzung in seine Heimatbehörde, wo Georg Hovestädt als Sachbearbeiter in verschiedenen Kommissariaten und Ermittlungskommissionen tätig war.

Seit dem 01.06.2007 wurde er für seine Tätigkeit im Personalrat der Kreispolizeibehörde Borken freigestellt und im Jahr 2009 zum Vorsitzenden dieses wichtigen Gremiums gewählt.

Landrat Dr. Zwicker bedankte sich bei Georg Hovestädt ausdrücklich dafür, dass er bei allem engagierten Einsatz für die Beschäftigten die Organisationsinteressen nicht außer Acht ließ. Ebenso hob der Behördenleiter den stets sachlichen Umgang in nicht immer einfachen Zeiten hervor.

Der Polizeiabteilungsleiter, Leitender Polizeidirektor Bernd Loeffler, unterstrich die Worte des Landrates. Er hob hervor, einen Personalratsvorsitzenden kennengelernt zu haben, der sich streitbar aber sachlich und mit Vernunft für die Beschäftigten eingesetzt hat.

Georg Hovestädt, der vor dem offiziellen Termin von einem großen Spalier seiner nun ehemaligen Kolleginnen und Kollegen empfangen wurde, bedankte sich bei den Beschäftigten für deren Vertrauen und bei der Behördenleitung für die Zusammenarbeit, die auch bei unterschiedlichen Positionen immer vertrauensvoll und konstruktiv war.

Den guten Wünschen des Landrates für den neuen Lebensabschnitt schlossen sich viele Beschäftige persönlich an. (fr)

