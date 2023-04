Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mann sorgt für mehrere Feuerwehr- und Polizeieinsätze

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Zum Lukas-Krankenhaus;

Tatzeit: 27.04.2023, 19.00 Uhr;

Einen Holzstapel angezündet hat am Donnerstag mutmaßlich ein 40 Jahre alter Mann in Gronau unweit der Dinkel. Als Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei gegen 19.00 Uhr an der Straße Zum Lukas-Krankenhaus eintrafen, hatte die Brandstelle ein Ausmaß von circa drei mal zehn Meter. Im weiteren Umfeld lagen Gegenstände, die dem Verdächtigen zugeordnet werden konnten. Er steht im Verdacht, für weitere kleine Brände in unmittelbarer Nähe sowie in einer städtischen Unterkunft verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 dauern an. (db)

