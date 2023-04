Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Blauer VW vor Kindergarten beschädigt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Stephanusstraße;

Unfallzeit: 27.04.2023, zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr;

Als die Fahrerin eines blauen VW am Donnerstag gegen 17.00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie einen Schaden am hinteren rechten Radkasten fest. Gegen 14.30 Uhr hatte sie den Golf unbeschädigt vor einen Kindergarten an der Stephanusstraße in Gescher abgestellt. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, war der Unfallverursacher weggefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell