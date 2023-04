Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Spielhalle

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Twicklerstraße;

Tatzeit: 27.04.2023, 02.30 Uhr;

Bargeld erbeutet hat ein Unbekannter bei einem Einbruch in Vreden. Um an die Beute zu gelange, brach der Täter zunächst ein Fenster und in dem Gebäude mehrere Spielautomaten auf. Zu dem Geschehen an der Twicklerstraße kam es in der Nacht zum Donnerstag gegen 02.30 Uhr. Der Einbrecher war dunkel gekleidet und hatte eine schwarze Wollmütze auf den Kopf. Er hatte ein rotes Brecheisen dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell