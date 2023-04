POL-BOR: Isselburg - Cannabisplantage aufgeflogen / Tatverdächtiger festgenommen

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Bergstiege und Wallstraße; Tatzeit: zwischen 26.04.2023, zwischen 16.15 Uhr, und 27.04.2023, 06.45 Uhr; Gewaltsam in zwei Schulen eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Schöppingen. Ob die Täter bei ihren Taten an der Bergstiege sowie Wallstraße Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. ...

