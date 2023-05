Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Großkontrolle der Regionalen Kontrollgruppe +++ Schwerpunkte waren die gewerbliche Personenbeförderung und die Kriminalitätsbekämpfung +++ 12 Fahrzeuge beanstandet

Oldenburg (ots)

Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg führte am vergangene Samstag, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr, eine stationäre Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz der Rastanlage Wildeshausen Süd an der BAB 1 durch. Im Fokus standen Kontrollen des gewerblichen Personenverkehrs sowie Kontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung.

Durch die 14 eingesetzten und in diesen Bereichen besonders geschulten Beamtinnen und Beamten wurden 46 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt 12 Fahrzeuge wurden beanstandet, in drei Fällen führten die festgestellten Mängel zu einer Untersagung der Weiterfahrt. Aus dem speziellen Bereich der gewerblichen Personenbeförderung wurden 20 Fahrzeuge kontrolliert, die zum Teil mit Fahrgästen besetzt waren. Sechs der 20 Fahrzeuge wiesen Mängel auf. Hierbei handelte es sich jedoch um Lenk- bzw. Ruhezeitverstöße, die jedoch nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Fahrt standen, oder um geringfügige Ordnungswidrigkeiten. So wurde beispielsweise festgestellt, dass im Eingangsbereich eines Busses Tücher lagen, die gerade für ältere Menschen auf den Treppenstufen zu Stolperfallen werden könnten. Die überwiegende Mehrheit der Busfahrgäste zeigten sich sehr interessiert an den Kontrollen und befürworteten diese.

Auch bei den Kontrollen mit dem Schwerpunkt der Kriminalitätsbekämpfung konnten diverse Feststellungen getroffen werden.

Unter anderem wurde auf der BAB 1 in Richtung Bremen im Bereich Großenkneten ein 20-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg angehalten, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, aber nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ein ebenfalls 20-jähriger Mann aus dem Bereich Westerburg (Rheinland-Pfalz) beförderte in seinem Pkw auf der BAB 1 in Richtung Bremen insgesamt 95 Liter Dieselkraftstoff in mehreren -dafür nicht zugelassenen- Behältnissen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt (mit Foto).

Ein 33-jähriger Georgier war mit einem verkehrsunsicheren Lkw-Gespann auf der BAB 1 in Richtung Bremen unterwegs. Durch die eingesetzten Beamte wurden diverse schwere Mängel am Zugfahrzeug entdeckt, die durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle mittels Gutachten bestätigt wurden. Hierbei handelte es sich um insgesamt 18 Mängel, u.a. an den Bremsen, sowie ein durchgerosteter Rahmen mit unmittelbarer Verkehrsgefährdung.

