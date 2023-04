Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg überprüft den Schwerlastverkehr auf der B 72 in Höhe des Parkplatzes Soestetal

64 Prozent der kontrollierten Kraftfahrzeuge beanstandet

Oldenburg/Emstek (ots)

Die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg führte am Dienstag, den 25.04.2023 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr, eine stationäre Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Soestetal an der B 72 durch. Diese wurde durch weitere mobile Kontrollen auf der B 213 sowie der B 68 flankiert. Im Fokus der Kontrollen stand der Schwerlastverkehr.

Insgesamt wurden durch die 36 eingesetzten Beamtinnen und Beamten 76 Fahrzeuge kontrolliert. Davon wurden 49 Fahrzeuge beanstandet, in 18 Fällen führten die festgestellten Mängel zu einer Untersagung der Weiterfahrt. Unterstützt wurde die Regionale Kontrollgruppe durch zwei Teams des Bundeamtes für Logistik und Mobilität, auch Angehörige des Landkreises Cloppenburg sowie die Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Außenstelle Löningen) waren an der Kontrollaktion beteiligt.

Ein Kraftfahrzeugführer überholte im geltenden Überholverbot und fiel durch dieses Fehlverhalten den Polizeikräften auf. Die anschließende Kontrolle ergab eine Überladung von 17 %. Um seine Fahrt fortsetzen zu können, musste der Fahrzeugführer 7 Tonnen Mais abladen. Gegen ihn wurden entsprechende Bußgeldverfahren sowie ein Vermögensabschöpfungsverfahren eingeleitet.

Ebenfalls auf Grund einer festgestellten Überladung musste der Fahrzeugführer eines Kleintransporters seine Fahrt unterbrechen. Er hatte das zulässige Gesamtgewicht seines Kraftfahrzeugs um 100 % überschritten. Anstelle der zulässigen 3500 kg wog der Transporter das Doppelte, da er fünf Paletten mit Kunststoffpaletten geladen hatte. Der Kraftfahrzeugführer konnte erst durch das teilweise Umladen seiner Ladung auf ein weiteres Fahrzeug seine geplante Fahrt fortsetzen.

Eine weitere Kontrolle brachte bei einer Fahrzeugkombination erhebliche technische Mängel zum Vorschein. Es wurden Schäden an der Spurstange der Lenkachse, an den Luftfederbälgen und der Frontscheibe festgestellt. Auch der Auflieger wies erhebliche Mängel auf. Hier waren an zwei Achsen die Bremsscheiben gerissen, vier Stoßdämpfer hatten sich gelöst und zwei Reifen waren beschädigt. Die Fahrzeugkombination wurde einer technischen Prüfstelle vorgestellt, mit u.a. der Konsequenz, dass dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell