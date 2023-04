Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Neuer Leiter beim Polizeikommissariat Wildeshausen +++ Polizeipräsident Johann Kühme überträgt die Amtsgeschäfte an Polizeioberrat Nils Wiebusch +++

Wildeshausen (ots)

Neuer Dienststellenleiter beim Polizeikommissariat Wildeshausen: Polizeioberrat Nils Wiebusch wurde am heutigen Montag, 03. April, vom Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, in sein neues Amt als Dienststellenleiter eingeführt und im Rahmen eines offiziellen Empfangs im Kreishaus des Landkreises Oldenburg vorgestellt.

Der 40-jährige Nils Wiebusch war zuletzt als Dezernatsleiter in der Polizeidirektion Oldenburg für die Ausgestaltung der polizeilichen Strategie, Grundsatzthemen und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - insbesondere auch bei polizeilichen Großeinsätzen wie dem Nukleartransport oder dem zurückliegenden LNG-Einsatz - verantwortlich. Er tritt nun die Nachfolge von Polizeioberrätin Gerke Stüven-Knak an. Die Polizeioberrätin war bereits im November vergangenen Jahres in den Behördenstab der Polizeidirektion Oldenburg gewechselt und trägt dort seitdem als Dezernatsleiterin für die Bereiche Einsatz und Verkehr Verantwortung. Die Dienststelle in Wildeshausen wurde währenddessen kommissarisch vom Leiter des dortigen Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Erster Polizeihauptkommissar Kai-Uwe Pfänder, geführt.

"Ich habe in den vergangenen sechs Jahren eng mit Nils Wiebusch zusammengearbeitet und ihn in dieser Zeit als einen zielstrebigen, motivierten und ideenreichen Menschen erlebt, der sich leidenschaftlich für die Fortentwicklung der Polizei einsetzt. Er verfügt über ein breites Erfahrungswissen und besitzt zugleich das nötige Feingefühl im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die er immer ein offenes Ohr hat", sagte Polizeipräsident Johann Kühme. "Ich bin davon überzeugt, dass es Nils Wiebusch gelingen wird, sich schnell in seiner Funktion als Kommissariatsleiter in Wildeshausen zurechtzufinden. Ich wünsche ihm viel Erfolg und bei allen Entscheidungen eine gute Hand", so der Polizeipräsident weiter.

Im Beisein von Wilfried Grieme, Leiter der Inspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, bedankte sich Johann Kühme bei Gerke Stüven-Knak, die die Wildeshauser Dienststelle seit Februar 2018 geleitet hatte. "Gerke Stüven-Knak hat das Kommissariat in Wildeshausen in ihrer Amtszeit in vielerlei Hinsicht geprägt. Sie hat hervorragende Arbeit geleistet und dabei auch außergewöhnliche Herausforderungen - wie etwa den Umzug der Dienststelle in die Daimlerstraße oder die gesellschaftlichen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie - souverän bewältigt. Dafür gebührt ihr ein großes Kompliment", sagte der Polizeipräsident. Gleichzeitig richtete Johann Kühme seinen Dank auch an Kai-Uwe Pfänder für dessen Funktion als Vertreter aus.

"Verantwortung in dem Landkreis zu übernehmen, in dem ich lebe und ich mich zu Hause fühle, ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich freue mich auf ein motiviertes Team von Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die das Polizeikommissariat Wildeshausen fachlich wie menschlich zu dem machen was es ist: Eine Polizei, die nah an den Menschen ist und auf die man sich rund um die Uhr verlassen kann", sagte Nils Wiebusch, der im Landkreis Oldenburg wohnt. "Ich möchte in meiner neuen Verwendung gerne meinen Beitrag leisten, dass unsere Heimat genauso schön und sicher bleibt wie sie aktuell schon ist. Dazu gehört für mich insbesondere auch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnerinnen und Partnern außerhalb der Polizei", betonte der Polizeioberrat, der mit der Leitung des Polizeikommissariats Wildeshausen die Verantwortung für rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernimmt, mit denen er gemeinsam für die Sicherheit von rund 132.000 Menschen auf einer Fläche von knapp 1.060 Quadratkilometern zuständig ist.

Nils Wiebusch ist in Stade geboren und trat im Jahr 2001 in den Dienst der niedersächsischen Polizei ein. Nach dem Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst sammelte er in der Polizeiinspektion Cuxhaven erste Erfahrungen im Einsatz- und Streifendienst sowie in der Kriminalitätsbekämpfung. Nach unterschiedlichen Verwendungen qualifizierte er sich für die Laufbahn des höheren Dienstes und übernahm - nach Abschluss des Masterstudiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster - die Funktion als Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Cuxhaven. Seit Mai 2017 war er bis zur heutigen Amtseinführung als Dezernatsleiter im Behördenstab der Polizeidirektion Oldenburg tätig.

