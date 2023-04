Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: 45 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der Polizeidirektion Oldenburg/Polizeipräsident Johann Kühme begrüßt Neuzugänge im Alten Landtag

Oldenburg (ots)

Am heutigen Montag hat Polizeipräsident Johann Kühme 45 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der Polizeidirektion Oldenburg begrüßt, die sich zu diesem feierlichen Anlass im Alten Landtag in Oldenburg eingefunden haben.

25 der Neuzugänge in der Polizeidirektion Oldenburg sind Bachelorabsolventinnen und -absolventen der Polizeiakademie Niedersachsen. Aber auch aus verschiedenen Polizeidirektionen Niedersachsens, dem Nds. Landeskriminalamt oder Polizeibehörden anderer Bundesländer fanden 20 weitere Kolleginnen und Kollegen ihren Weg in die Polizeidirektion nach Oldenburg.

Polizeipräsident Johann Kühme hieß die Neuzugänge herzlich willkommen und gratulierte den ehemaligen Studierenden zum erfolgreichen Abschluss. "Ich freue mich sehr über so gut ausgebildete und voller Tatendrang steckende Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Polizeidirektion", sagte der Polizeipräsident und richtete sich in seiner Begrüßungsrede an die Neuzugänge: "Sie sind von heute an mitverantwortlich für die Sicherheit unserer rund 1,76 Mio. Einwohner, die Ihnen hohes Vertrauen schenken. Gehen Sie verantwortungsbewusst und respektvoll mit diesem, Ihnen entgegengebrachten Vertrauen um."

Die neuen Mitarbeitenden werden die Polizeiinspektionen in der Fläche, insbesondere in den Bereichen Einsatz und Ermittlung, unterstützen.

