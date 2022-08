Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vandalismusschäden an Kindergartengebäude + Unfreiwilliger Fahrradtausch + Vor Spaziergängerin entblößt

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 25.08.2022

+++

Büdingen: Vandalismusschäden an Kindergartengebäude

Nicht nachvollziehbar, was in den Köpfen der Personen vorgegangen sein muss, während sie im Verlaufe des vergangenen Wochenendes auf dem Gelände des Düdelsheimer Kindergartens in der Schulstraße wüteten und dabei mehrere Hundert Euro an Schäden verursachten. Zwischen Freitag- (17 Uhr) und Sonntagnachmittag (15 Uhr) rissen sie ein in der Fassade mittels Dübeln verankertes, selbstgebasteltes Schild heraus und waren dieses auf den Boden. Außerdem hatten die Chaoten einen Blumenkübel auf den Gehweg gezogen und einen gefüllten Sandsack aufs Dach des Gebäudes geschleudert. Die Polizei in Büdingen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

+++

Friedberg: Unfreiwilliger Fahrradtausch

Zehn Minuten genügten Fahrraddieben am Mittwochvormittag, um aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses Am Herrengarten ein silbernes Mountainbike von Winora zu stehlen. Die Geschädigte staunte nicht schlecht, als sie am Abstellort gegen 11 Uhr statt des eigenen Zweirads ein schwarzes Mountainbike von Specialized, Modell "RockHopper" vorfand. Den zurückgelassenen Drahtesel wurde erst einmal sichergestellt. Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Bad Vilbel: Vor Spaziergängerin entblößt

Am späten Dienstagnachmittag begegnete eine Spaziergängerin am südlichen Rande des Bad Vilbeler Waldes einem jungen Mann, der dort mit seinem schwarzen Mountainbike unterwegs war und am Wegesrand eine Pinkelpause einlegte. Gegen 17.30 Uhr sei die Frau dem Unbekannten im Wald dann nochmals begegnet. Bei diesem Anlass soll sich der Beschuldigte entkleidet und sein offenbar erigiertes Glied angefasst haben. Die Geschädigte erstattete nach der Begegnung Anzeige bei der Polizei.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen jungen Mann im Alter von 15 bis 17 Jahren. Dieser sei etwa 190 cm groß und sehr schlank. Kurze, dunkle und sehr lockige Haare, die in die Stirn fallen, schmales Gesicht, sehr heller Hauttyp. Bekleidet gewesen war er einer kurzen, dunkelblauen Hose mit weißem Streifen an den Seiten. Darüber hinaus soll das mitgeführte Mountainbike auffällig breite Bereifung besitzen.

Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise zur beschriebenen Person unter Tel. 06031/6010.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell