POL-E: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 16-Jähriger auf Waldweg angeschossen - 36-Jähriger festgenommen

45356 E.-Vogelheim:

Am 20. September gegen 23:15 Uhr war ein 16-Jähriger auf einem Waldweg, der parallel zur Haus-Berge-Straße verläuft, zu Fuß unterwegs. Auf dem Abschnitt zwischen Hafenstraße und Friedrich-Lange-Straße wurde er von einem Unbekannten verfolgt, der ihn unter Vorhalt einer Waffe aufforderte, ihm sein Geld zu geben. Als der Jugendliche flüchten wollte, schoß der Unbekannte auf ihn und verletzte den Jugendlichen schwer. Der Täter flüchtete anschließend ohne Beute fußläufig Richtung Friedrich-Lange-Straße. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung verlief negativ. Bei der Tatwaffe handelt es sich vermutlich um eine PTB-Waffe.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Die Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen, der am 27. September festgenommen wurde. Es handelt sich dabei um einen 36-jährigen Syrer, der bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft./SoKo

