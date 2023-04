Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Golf-Fahrer rast durch Mannheim

Mannheim (ots)

Ein 26-jähriger Golf-Fahrer verwechselte offensichtlich am Sonntag, gegen 1 Uhr nachts, die Straße mit einer Rennstrecke. Zunächst hielt das Auto an der B44 auf Höhe der Kreuzung Viernheimer Weg an einer roten Ampel. Eine Polizeistreife befand sich zufällig hinter dem PKW. Als die Ampel grün zeigte, beschleunigte der Golf stark und raste in Richtung Luzenberg davon. Trotz eines Tempolimits von 70, überholte der Fahrer mehrere Fahrzeuge mit über 110 km/h. Selbst nachdem innerstädtisch nur noch 50 km/h erlaubt waren, drosselte der Golf seine Geschwindigkeit nicht. Auf Höhe der Haltestelle Waldhof-Nord gelang es dann der Polizei das Fahrzeug zu stoppen. Überzeugende Gründe für seine halsbrecherische und riskante Fahrt, konnte der 26-jährige Fahrer nicht vorbringen.

Ihn erwartet nun wegen der Rennfahrt eine Strafanzeige. Den Führerschein ist er zunächst auch los.

Personen, die durch die Fahrmanöver gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621/77769-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell