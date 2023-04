Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brückenwerfer auf A6 - drei Autos beschädigt.

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Großes Glück hatte ein 56-jähriger BMW-Fahrer, der am Sonntag, gegen 15 Uhr, auf der A6 von Rauenberg in Richtung Sinsheim unterwegs gewesen war. Eine unbekannte Täterschaft warf einen nicht mehr bestimmbaren Gegenstand von der Brücke der K4271 zwischen Tairnbach und Horrenberg auf die Autobahn. Das Wurfgeschoss traf den BMW und zerstörte den rückwärtigen Bereich des Panoramadachs. Die Splitter wurden nach hinten auf einen BMW und einen Mercedes geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand großflächiger Lackschaden. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber der erhebliche Schaden wird mit knapp 17.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Walldorf, unter der Telefonnummer 06227/35826-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell