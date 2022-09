Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gartenhütte aufgebrochen

Zeugen überraschten einen Einbrecher am Donnerstag nach seiner Tat in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 21.15 Uhr hebelte ein Unbekannter die Tür einer Gartenhütte in der St.-Gallener-Straße auf. Dort fand er ein Klapprad. Das nahm er mit. Ein Zeuge sah den Unbekannten, wie dieser gerade das Klapprad an der Tatörtlichkeit zusammenbaute. Er sprach ihn an. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht. Das Rad ließ er zurück. Der Mann, der das Fahrrad stehlen wollte, soll nach Angaben des Zeugen um die 30 Jahre und etwa 175 cm groß gewesen sein. Er war wohl korpulent und trug eine dunkle Hose, eine grüne Jacke und eine dunkle Schildmütze.

Hinweis:

"Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

