POL-MA: BAB6 (Gem. Ketsch): Unfall mit zwei Pkw - ein Fahrzeug überschlägt sich - PM Nr. 1

BAB6 (Gem. Ketsch) (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB6 mit zwei Fahrzeugen, Höhe Ketsch, in Fahrtrichtung Heilbronn. Hierbei hat sich ein Pkw überschlagen. Zum Unfallhergang oder möglichen Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Der Verkehr wird an der Unfallstelle über den Standstreifen vorbeigeführt.

