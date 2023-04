Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau, Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Fahrerlaubnis im PKW unterwegs

Schönau, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Freitagabend wurde gegen 17 Uhr in Schönau ein 59-jähriger Mann in einem Mercedes-Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Mann keinen Führerschein und auch sonst keine Ausweispapiere mitführte wurde er etwas eingehender kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten einen Atemalkoholgeruch fest. Bei einem durchgeführten Test wurde ein Wert über 0,5 Promille festgestellt. Der Mann wurde daher zum Revier Neckargemünd gebracht um ein Ordnundswidrigkeitsverfahren einleiten zu können. Auf dem Revier konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann falsche Personalien angegeben hatte und nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder vor Ort entlassen.

