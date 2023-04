POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Mit zu viel Alkohol im Blut auf dem Fahrrad unterwegs

Heidelberg (ots) - Opfer einer Körperverletzung wurde am Samstagabend gegen 20.20 Uhr ein Mitarbeiter eines Imbissbetriebs am Heidelberger Hauptbahnhof. Ein Kunde verwickelte den Mann zunächst in ein Streitgespräch und bewarf ihn im weiteren Verlauf mit einer mit Soße gefüllten Glasflasche, die auf der Theke stand. Der Geschädigte wurde von der Flasche am Kopf ...

