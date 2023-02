POL-WHV: Einbruch in Wohnhaus in Varel - Unbekannte Täter entwenden Bargeld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots) - Am Freitag, 03.02.23, wurde in den frühen Morgenstunden ein blauer Mercedes angefahren und im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Das Fahrzeug stand zur Vorfallszeit in einer Parkbucht in Schortens in der Menkestraße. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der ...

mehr